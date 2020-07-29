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Глава РФПИ сравнил создание вакцины от COVID в России с запуском спутника

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого в мире искусственного спутника Земли Советским Союзом в 1957 году. Его слова приводит CNN.

«Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое с этой вакциной. Россия будет первой», — цитирует его телеканал.

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CNN со ссылкой на российских чиновников отмечет, что Россия собирается к 10 августа или ранее одобрить вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Сначала препарат введут медикам.

FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images

20 июля в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко завершились испытания вакцины, разработанной совместно Министерством обороны и центром имени Н.Ф.Гамалеи. Тесты, начавшиеся в середине июня, проводились в два этапа. Всего в них участвовали около 40 добровольцев. Вторая группа получила препарат через несколько дней после того, как первые клинические исследования позволили продолжить тесты.

Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев»
Бизнес
Кирилл Дмитриев

В конце июля США приступили к последнему этапу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, созданной американской биотехнологической компанией Moderna. В них примут участие 30 тыс. человек. Это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от COVID-19 в мире, отмечало Associated Press.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Россия, коронавирус, вакцина
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