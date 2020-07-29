Глава РФПИ сравнил создание вакцины от COVID в России с запуском спутника

Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого в мире искусственного спутника Земли Советским Союзом в 1957 году. Его слова приводит CNN.

«Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое с этой вакциной. Россия будет первой», — цитирует его телеканал.

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CNN со ссылкой на российских чиновников отмечет, что Россия собирается к 10 августа или ранее одобрить вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Сначала препарат введут медикам.