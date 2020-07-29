Ефремова доставили на предварительное слушание по делу о ДТП

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов приехал на первое слушание дела об аварии со смертельным исходом. Оно пройдет в Пресненском суде в закрытом режиме. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее защита Ефремова просила перенести предварительное слушание по делу актера на срок после 5 августа.

Ефремов 8 июня попал в ДТП в центре Москвы, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон Lada, за рулем которого был Захаров.

Как показали результаты судмедэкспертизы, в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.