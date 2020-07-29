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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремова доставили на предварительное слушание по делу о ДТП

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов приехал на первое слушание дела об аварии со смертельным исходом. Оно пройдет в Пресненском суде в закрытом режиме. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее защита Ефремова просила перенести предварительное слушание по делу актера на срок после 5 августа.

Ефремов 8 июня попал в ДТП в центре Москвы, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон Lada, за рулем которого был Захаров.

Как показали результаты судмедэкспертизы, в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Против Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК России). Также он проходит свидетелем по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228.1 УК). Артист находится под домашним арестом.

В начале июля расследование в отношении Ефремова было завершено. Потерпевшими по делу о ДТП с участием Ефремова признаны четыре человека: супруга Захарова, два сына и брат погибшего.

Теги: Михаил Ефремов, уголовное дело, ДТП
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