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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности актера

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев
Михаил Ефремов и Эльман Пашаев (Фото: АГН «Москва»)

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом юрист заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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«Я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал Пашаев. При этом адвокат признал, что в момент аварии Ефремов был сильно пьян.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Захаров скончался на следующий день от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Эльман Пашаев (справа) и Михаил Ефремов

Против актера возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По этой статье ему грозит до 12 лет тюрьмы. Кроме того, Ефремов проходит свидетелем в рамках дела по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

6 июля столичная полиция сообщила о завершении расследование уголовного дела в отношении Ефремова. 

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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