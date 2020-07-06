Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности актера

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев (Фото: АГН «Москва»)

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом юрист заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал Пашаев. При этом адвокат признал, что в момент аварии Ефремов был сильно пьян.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Захаров скончался на следующий день от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.