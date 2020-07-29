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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» после аварии инициировал научную экспедицию на Таймыре

Норникель GMKN ₽19 532 -0,44% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания «Норникель» после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске выступила инициатором проведения комплексной научной экспедиции на Таймыре. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, передает корреспондент РБК.

По ее результатам ученые должны дать рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Экспедиция должна пройти с июля по ноябрь 2020 года. Ученые из 14 отделений Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) изучат экосреду территории и проанализируют антропогенное влияние на регион за время его промышленного освоения, рассказал Дяченко.

На 2021–2022 годы запланированы научно-исследовательские работы по состоянию кормовой базы водных биоресурсов реки Амбарная, куда попало топливо в результате аварии в конце мая, а также озера и реки Пясина. Кроме того, на это же время намечены ботанические, зоологические, орнитологические и этнографические исследования, а также оценка охотничьих ресурсов Таймыра.

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29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норильского никеля») произошла крупная авария. Из резервуара в почву и ближайшие реки попало около 20 тыс. т дизтоплива. Инцидент признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на ТЭЦ-3 в 148 млрд руб. (около $2 млрд). «Норникель» заявил, что не согласен с расчетами службы и намерен их оспорить.

28 июля общественный совет при Минприроды России выступил с предложением, согласно которому в Арктике нужно полностью отказаться от использования нефтяных топлив и перейти на газ. В заявлении по итогам заседания совета говорится, что эта мера могла бы снизить выбросы загрязняющих веществ и полностью исключить риски аварийных разливов нефтепродуктов.

Теги: «Норникель», Таймыр
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