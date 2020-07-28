Совет при Минприроды предложил отказаться от нефтяного топлива в Арктике

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В Арктике нужно полностью отказаться от использования нефтяных моторных топлив и перейти на газ. С таким предложением выступил Общественный совет при Минприроды России, заявление по итогам заседания совета есть у РБК.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного отказа от использования нефтяных топлив в Арктике в принципе. Данная мера могла реально снизить выбросы загрязняющих веществ и полностью исключить риски аварийных разливов нефтепродуктов. Экологическая и экономическая эффективность СПГ для условий российской Арктики уже доказана и взята за основу экологической стратегии многих крупных хозяйствующих субъектов», — говорится в документе.

Кроме того, в совете считают необходимым провести проверку и инвентаризацию всех объектов в Арктике. «Причины происходящих аварий во многом связаны с техническим состоянием инфраструктуры, неправильной оценкой экологических рисков со стороны организаций и недостаточными мерами обеспечения экологической безопасности и контроля со стороны надзорных структур», — отмечается в документе.