Совет при Минприроды предложил отказаться от нефтяного топлива в Арктике

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса Политика, 19:39 РБК Pro: как экс-глава Puma будет вытаскивать Harley-Davidson из кризиса Pro, 19:33 Куйвашев предложил Росгвардии следить за масочным режимом в Екатеринбурге Общество, 19:33 Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России Политика, 19:31  Суд оштрафовал ФБК на 600 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах Политика, 19:21 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 19:21 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:21 СМИ узнали о предложенных Кокорину €4 млн за контракт с «Локомотивом» Спорт, 19:11 Топ-15 акций от Goldman Sachs. Они выиграют от ослабления доллара Инвестиции, 19:10 ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма Общество, 19:07 ВФЛА попросила World Athletics отложить решение о лишении статуса Спорт, 19:03 Лукашенко показали учебный разгон демонстрации водометами Политика, 18:41 Совет при Минприроды предложил отказаться от нефтяного топлива в Арктике Бизнес, 18:28 Аксенов объявил о переносе экономического форума в Ялте на 2021 год Экономика, 18:12
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

Совет при Минприроды предложил отказаться от нефтяного топлива в Арктике

Фото: Сергей Федюнин / ТАСС
Фото: Сергей Федюнин / ТАСС

В Арктике нужно полностью отказаться от использования нефтяных моторных топлив и перейти на газ. С таким предложением выступил Общественный совет при Минприроды России, заявление по итогам заседания совета есть у РБК.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного отказа от использования нефтяных топлив в Арктике в принципе. Данная мера могла реально снизить выбросы загрязняющих веществ и полностью исключить риски аварийных разливов нефтепродуктов. Экологическая и экономическая эффективность СПГ для условий российской Арктики уже доказана и взята за основу экологической стратегии многих крупных хозяйствующих субъектов», — говорится в документе.

Кроме того, в совете считают необходимым провести проверку и инвентаризацию всех объектов в Арктике. «Причины происходящих аварий во многом связаны с техническим состоянием инфраструктуры, неправильной оценкой экологических рисков со стороны организаций и недостаточными мерами обеспечения экологической безопасности и контроля со стороны надзорных структур», — отмечается в документе.

Потанин направил в Росприроднадзор два письма про аварию под Норильском
Бизнес
Владимир Потанин

Авторы: Владислав Гордеев, Людмила Подобедова
Теги: топливо, Минприроды, Арктика
Материалы по теме
Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске
Бизнес
Потанин направил в Росприроднадзор два письма про аварию под Норильском
Бизнес
Губернатор Усс предупредил о трети непригодного жилья в Норильске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter