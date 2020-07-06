Минтруд назвал число получивших июльские выплаты в размере 10 тыс. руб.

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Единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. по состоянию на 6 июля перечислены родителям 26 млн детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтруда.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам министра, благодаря техническому алгоритму, отработанному при зачислении первых выплат, удалось оперативно отработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, при начислении выплат Пенсионный фонд использовал данные, представленные при обращении за пособиями на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь, а также на детей в возрасте от трех до 16 лет, которые начали выплачивать с 1 июня. Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября.