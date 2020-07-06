Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 13:44
Во Франции представили новый состав правительства Политика, 21:23 На издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело Общество, 21:20 В Госдуме попросили «Аэрофлот» вывезти не принятых на борт в КНР питомцев Общество, 21:19 Жителей села под Северодвинском эвакуируют из-за «опасных» военных работ Общество, 21:04 Минтруд назвал число получивших июльские выплаты в размере 10 тыс. руб. Общество, 21:00 Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров Общество, 20:59 Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных COVID-19 Технологии и медиа, 20:52 Три истории предпринимателей о важности soft skills РБК и Barrett, 20:39 В квартире жилого дома в подмосковном Щелково произошел пожар Общество, 20:32 ГИТИС составит список «опасных» абитуриентов Общество, 20:17 Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков» Политика, 20:07 «Другой» мозг: как работает сознание зумеров Совместный проект, 20:02 МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова Общество, 20:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля Общество, 20:01
Общество ,  
0 

Минтруд назвал число получивших июльские выплаты в размере 10 тыс. руб.

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. по состоянию на 6 июля перечислены родителям 26 млн детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтруда.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам министра, благодаря техническому алгоритму, отработанному при зачислении первых выплат, удалось оперативно отработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки.

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
Политика
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Как пояснили в пресс-службе ведомства, при начислении выплат Пенсионный фонд использовал данные, представленные при обращении за пособиями на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь, а также на детей в возрасте от трех до 16 лет, которые начали выплачивать с 1 июня. Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября.

Семьи, которые еще не подали заявление, но имеют право на выплаты, могут подать заявление через портал госуслуг. Если семья обращается за средствами после 1 июля, то причитающиеся выплаты для детей обеих возрастных категорий начисляются родителю единовременно. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми.

Мишустин выделил 274,3 млрд руб. на выплаты семьям с детьми до 16 лет
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В мае президент России Владимир Путин предложил установить выплаты в размере 5 тыс. руб. для семей с детьми в возрасте до трех лет. Данные пособия выплачивались в период с апреля по июнь. Для семей с детьми от трех до 16 лет предусматривалась единовременная выплата в размере 10 тыс. руб.

23 июня президент России Владимир Путин в обращении к гражданам анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. руб. Впоследствии он подписал соответствующий указ.

Также Путин на два месяца продлил выплаты в размере 3 тыс. руб. для безработных граждан с детьми.

Теги: Минтруд РФ, выплаты, дети
Материалы по теме
В России начали выдавать единовременные выплаты на детей
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Экономика
Мишустин выделил 274,3 млрд руб. на выплаты семьям с детьми до 16 лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter