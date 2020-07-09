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В Wildberries отметили резкий всплеск спроса на детские товары

После введения детских выплат во время эпидемии россияне стали чаще покупать детские товары, говорится в исследовании Wildberries. Продажи игрушечных поездов подскочили на 894%, а одного из видов детского питания — на 2604%
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

На фоне получения выплат на детей, установленных в качестве меры поддержки во время борьбы с эпидемией COVID-19, россияне стали активнее покупать товары для детей. В июне был зарегистрирован максимальный годовой рост продаж детских товаров — 137%, говорится в исследовании онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК).

Чаще всего россияне покупали детскую одежду и обувь, продажи которых выросли на 186%. Спрос на игрушки в июне увеличился на 226%, а на товары для новорожденных — на 228%.

Во втором квартале продажи детского питания подскочили на 1339%. В этой категории популярнее всего оказались пюре: его продажи выросли на 2604%. Гораздо чаще стали покупать также заменители грудного молока (+1103%) и диетические детские смеси (+1118%).

Продажи игрушек за указанный период выросли на 256%. Чаще всего родители покупали электронные планшеты для рисования — их продажи увеличились на 2183%, а также игрушечные поезда и паровозы — спрос них подскочил на 894%.

Россияне еще раз получат детские выплаты в ₽10 тыс.
Общество

Продажи товаров для новорожденных и молодых матерей во втором квартале увеличились на 228%. Лидерами роста в этом сегменте стали электрические молокоотсосы (+550%) и детские автокресла (+424%). Продажи конвертов, комбинезонов и ползунков выросли на 228%.

В среднем за второй квартал объем продаж детских товаров на онлайн-площадке увеличился на 105% год к году, до 16,6 млрд руб. По итогам первого полугодия оборот детских товаров составил 28,4 млрд руб., показав рост 94%.

Всего во втором квартале россияне купили более 23,1 млн штук детских товаров, на 129% больше, чем годом ранее. За три месяца они приобрели более 5,9 млн игрушек, 1,1 млн порций детского питания и 1,1 млн подгузников.

Выплатить семьям определенную сумму за каждого ребенка в качестве поддержки во время эпидемии коронавируса президент Владимир Путин поручил в мае. На каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет полагается по 10 тыс. руб., а до трех лет — по 5 тыс. руб.

Сначала выплаты были запланированы с апреля по июнь. Но в конце июня Путин продлил их на месяц — только теперь по 10 тыс. руб. полагалось на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, не исключая тех, кому еще не исполнилось три года.

Авторы: Виктория Полякова, Анна Левинская
Теги: детские товары, онлайн-магазин
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