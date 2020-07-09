В Wildberries отметили резкий всплеск спроса на детские товары

После введения детских выплат во время эпидемии россияне стали чаще покупать детские товары, говорится в исследовании Wildberries. Продажи игрушечных поездов подскочили на 894%, а одного из видов детского питания — на 2604%

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

На фоне получения выплат на детей, установленных в качестве меры поддержки во время борьбы с эпидемией COVID-19, россияне стали активнее покупать товары для детей. В июне был зарегистрирован максимальный годовой рост продаж детских товаров — 137%, говорится в исследовании онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК).

Чаще всего россияне покупали детскую одежду и обувь, продажи которых выросли на 186%. Спрос на игрушки в июне увеличился на 226%, а на товары для новорожденных — на 228%.

Во втором квартале продажи детского питания подскочили на 1339%. В этой категории популярнее всего оказались пюре: его продажи выросли на 2604%. Гораздо чаще стали покупать также заменители грудного молока (+1103%) и диетические детские смеси (+1118%).

Продажи игрушек за указанный период выросли на 256%. Чаще всего родители покупали электронные планшеты для рисования — их продажи увеличились на 2183%, а также игрушечные поезда и паровозы — спрос них подскочил на 894%.