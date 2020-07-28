Суд в Москве оштрафовал Фельгенгауэр на 18 тыс. руб.

Татьяна Фельгенгауэр (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Тверской районный суд оштрафовал журналистку и заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУ МВД Москвы в поддержку корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара. Об этом сообщила Фельгенгауэр РБК.

«Отдавать пока не планирую (штраф. — РБК), будем подавать апелляцию, я и мои адвокаты считают это решение незаконным и несправедливым», — добавила она.

В пресс-службе Тверского районного подтвердили назначение штрафа в размере 18 тыс. руб. Фельгенгауэр. В сообщении сказано, что журналистка признана виновной в нарушении правил проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Ранее журналистка Татьяна Фельгенгауэр и ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев обратились в ГСУ СК России по Москве из-за их задержания 29 мая во время освещения серии одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Сотрудники «Эха Москвы» подали жалобу в СК о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за задержания во время пикетов.