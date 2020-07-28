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Суд в Москве оштрафовал Фельгенгауэр на 18 тыс. руб.

Татьяна Фельгенгауэр
Татьяна Фельгенгауэр (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Тверской районный суд оштрафовал журналистку и заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУ МВД Москвы в поддержку корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара. Об этом сообщила Фельгенгауэр РБК.

«Отдавать пока не планирую (штраф. — РБК), будем подавать апелляцию, я и мои адвокаты считают это решение незаконным и несправедливым», — добавила она.

В пресс-службе Тверского районного подтвердили назначение штрафа в размере 18 тыс. руб. Фельгенгауэр. В сообщении сказано, что журналистка признана виновной в нарушении правил проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара
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Александр Плющев

Ранее журналистка Татьяна Фельгенгауэр и ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев обратились в ГСУ СК России по Москве из-за их задержания 29 мая во время освещения серии одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Сотрудники «Эха Москвы» подали жалобу в СК о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за задержания во время пикетов.

В конце мая возле здания московского управления МВД проходили акции в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Там 29 мая были задержаны Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, при этом они показали полицейским удостоверения СМИ и заявили, что работают, а не пикетируют. Сотрудники полиции попросили журналистов предоставить редакционные задания, но не получили их, из-за чего и задержали.

Сотрудника «Новой газеты» Илью Азара задержали 26 мая во время одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова.

Теги: новости, «Эхо Москвы », штраф
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