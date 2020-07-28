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В Москве суд арестовал координатора «Левого фронта» Удальцова на 10 суток

Сергей Удальцов
Сергей Удальцов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мещанский районный суд Москвы арестовал на десять суток координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом сообщил РБК его адвокат Василий Кушнир.

«Десять суток ареста дали ему, все бескомпромиссно. Я читал постановление, там есть противоречия, нет конкретики», — пояснил защитник.

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Фото: avtozaklive / Telegram

Он добавил, что Удальцов объявил голодовку.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что суд признал Удальцова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначил ему административный арест на десять суток.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского суда.

Накануне Удальцов сообщил РБК, что его задержала полиция за проведение несанкционированных митингов. «Обвиняют в организации несанкционированных акций, каких — непонятно, типа в поддержку Хабаровска», — говорил он.

25 июля на сайте «Левого фронта» появилось объявление, что «свободные и неравнодушные» граждане придут в Москву к зданию Генеральной прокуратуры. Они должны были передать свои требования, в том числе о проверке законности громких уголовных и административных дел (в частности, по ситуации в Хабаровске). Как Удальцов уточнял РБК, на акцию пришли от 150 до 200 человек. Несколько десятков участников задержали, в том числе представителей «Левого фронта», КПРФ, «Другой России» и других активистов.

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В Хабаровском крае протесты в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала не стихают третью неделю. 25 июля одна из акций в Хабаровске, по разным оценкам, собрала от 6,5 тыс. до 20 тыс. человек.

Фургала задержали 9 июля, он арестован решением московского суда до 9 сентября. 20 июля президент России Владимир Путин отправил губернатора в отставку в связи с утратой доверия. Фургала обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2000-х годах, сам он не признает вину.

Теги: Москва, суд, арест, Сергей Удальцов, «Левый фронт», новости
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