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Политика ,  
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Координатор «Левого фронта» Удальцов сообщил о задержании полицией

Сергей Удальцов
Сергей Удальцов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Полиция задержала координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом политик сообщил РБК.

«Задержали у дома. В машину посадили, привезли в ОВД «Мещанское». Оставляют до утра. Обвиняют в организации несанкционированных акций, каких — непонятно, типа в поддержку Хабаровска», — рассказал Удальцов.

По словам политика, ему грозит административный арест, суд состоится завтра.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве заявили РБК, что не обладают информацией о задержании Удальцова.

Ранее на сайте «Левого фронта» появилось объявление о том, что 25 июля «свободные и неравнодушные граждане» придут в Москве к зданию Генеральной прокуратуры, чтобы передать свои требования о прекращении «репрессивного давления в отношении представителей оппозиции», об освобождении политзаключенных, о проверке законности громких уголовных и административных дел (в частности, по ситуации в Хабаровске), а также о снятии «искусственного запрета на проведение массовых акций».

В субботу, 25 июля, Удальцов сообщил РБК, что на Тверской площади на акцию собрались примерно 150–200 человек. Из них задержали несколько десятков человек, в том числе представителей «Левого фронта», КПРФ, «Другой России» и других активистов.

Сергея Фургала задержали 9 июля, суд арестовал его на два месяца. После его задержания в разных городах России начались акции протеста. Самые массовые из них были в Хабаровске. 18 июля там, по оценкам «Коммерсанта», собрались до 50 тыс. человек, хотя власти заявили только о 9 тыс. участников. Также акции в поддержку Фургала проходили в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Теги: новости, Сергей Удальцов, «Левый фронт»
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