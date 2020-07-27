Координатор «Левого фронта» Удальцов сообщил о задержании полицией

Сергей Удальцов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Полиция задержала координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом политик сообщил РБК.

«Задержали у дома. В машину посадили, привезли в ОВД «Мещанское». Оставляют до утра. Обвиняют в организации несанкционированных акций, каких — непонятно, типа в поддержку Хабаровска», — рассказал Удальцов.

По словам политика, ему грозит административный арест, суд состоится завтра.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве заявили РБК, что не обладают информацией о задержании Удальцова.

Ранее на сайте «Левого фронта» появилось объявление о том, что 25 июля «свободные и неравнодушные граждане» придут в Москве к зданию Генеральной прокуратуры, чтобы передать свои требования о прекращении «репрессивного давления в отношении представителей оппозиции», об освобождении политзаключенных, о проверке законности громких уголовных и административных дел (в частности, по ситуации в Хабаровске), а также о снятии «искусственного запрета на проведение массовых акций».