ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

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В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

«Объем трат в туристических агентствах в минувшие выходные превысил 150 млн руб. По сравнению со средним значением выходных июля рост составил 40%», — уточняется в сообщении.

По подсчетам экспертов банка, по сравнению с прошлыми выходными, 18-19 июля, в нерабочие дни последней недели россияне потратили в турагентствах на 18% больше. В ВТБ отметили, что август традиционно является пиковым для сезона отпусков, поэтому рост на 40% может оказаться только «стартовой точкой», и в дальнейшем объемы продаж туроператоров будут только расти.

При этом, как уточняет ВТБ, россияне не стали больше покупать авиабилеты, которые в случае поездки по турпутевке приобретает агентство. «В сегменте авиабилетов сохраняется минимальный объем спроса», — отмечается в сообщении. В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения россияне напрямую потратили на билеты около 115 млн руб. Это на 28% меньше трат в этой области за предыдущие выходные.