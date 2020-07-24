Компания объяснила иск к владельцу бренда «Бабушка Агафья» на ₽4,5 млрд

Заявленную в иске сумму «Эн+ Рециклинг» объяснила высокой стоимостью потерянного в пожаре имущества и приостановкой работы завода на два года. Владелец бренда Natura Siberica называл иск попыткой устранить себя с рынка

Производство компании Natura Siberica в Дмитрове (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Иск к ООО «Первое решение», владеющему брендами «Бабушка Агафья» и Natura Siberica, о взыскании 4,5 млрд руб. обоснован, заявили в компании «Эн+ Рециклинг», выступающая в качестве истца. В компании отметили, что заявленная в иске сумма соответствует реальным потерям, понесенным в результате пожара, возникшего в помещении, которое арендовало «Первое решение».

«По предварительным оценкам, восстановление полностью уничтоженных огнем производственных площадей компании может продлиться до 2022 года. Таким образом, крупное производство остановлено минимум на два года. А вот производство «Первого решения» не пострадало и продолжает благополучно функционировать», — цитирует заявление «Эн+ Рециклинг» «РИА Новости».

В компании отметили, что арендатор должен нести ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарных мер в арендуемом помещении.

22 июля компания «Первое решение», владеющая брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica и т.д., заявила, что поданный «Эн+ Рециклинг» иск о взыскании 4,5 млрд руб. является попыткой устранить с рынка крупного игрока и производителя доступной отечественной косметической продукции.