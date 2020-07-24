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Компания объяснила иск к владельцу бренда «Бабушка Агафья» на ₽4,5 млрд

Заявленную в иске сумму «Эн+ Рециклинг» объяснила высокой стоимостью потерянного в пожаре имущества и приостановкой работы завода на два года. Владелец бренда Natura Siberica называл иск попыткой устранить себя с рынка
Производство компании Natura Siberica в Дмитрове
Производство компании Natura Siberica в Дмитрове (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Иск к ООО «Первое решение», владеющему брендами «Бабушка Агафья» и Natura Siberica, о взыскании 4,5 млрд руб. обоснован, заявили в компании «Эн+ Рециклинг», выступающая в качестве истца. В компании отметили, что заявленная в иске сумма соответствует реальным потерям, понесенным в результате пожара, возникшего в помещении, которое арендовало «Первое решение».

«По предварительным оценкам, восстановление полностью уничтоженных огнем производственных площадей компании может продлиться до 2022 года. Таким образом, крупное производство остановлено минимум на два года. А вот производство «Первого решения» не пострадало и продолжает благополучно функционировать», — цитирует заявление «Эн+ Рециклинг» «РИА Новости».

В компании отметили, что арендатор должен нести ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарных мер в арендуемом помещении.

22 июля компания «Первое решение», владеющая брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica и т.д., заявила, что поданный «Эн+ Рециклинг» иск о взыскании 4,5 млрд руб. является попыткой устранить с рынка крупного игрока и производителя доступной отечественной косметической продукции.

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«Что касается суммы иска со стороны ООО «Эн+ Рециклинг», то мы считаем данную цифру абсолютно нереалистичной и чрезмерно завышенной, до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчетами и доказательствами», — говорится в заявлении «Первого решения».

В компании особо отметили, что арест, наложенный на ее бренды в качестве обеспечительной меры по иску «Эн+ Рециклинг» несправедлив и оказывает «разрушительное воздействие» на ее бизнес.

Пожар на заводе «Эн+ Рециклинг» в подмосковном Дмитрове начался около 8:30 утра 21 марта, сообщало областное управление МЧС. Ликвидировать открытое горение удалось более чем через 11 часов, полностью потушить пожар — лишь спустя сутки. Огонь охватил все здание на площади 33,3 тыс. кв. м, большая часть кровли у него обрушилась.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Среди причин пожара рассматривался поджог, сообщали источники «РИА Новости» и ТАСС. В «Первом решении» свою вину в пожаре отрицают.

«Расследование <...> показало, что возгорание произошло в результате аварийного режима работы электросети, то есть из-за короткого замыкания. При этом между нашей компанией и ООО «Эн+ Рециклинг» не был подписан акт разграничения эксплуатационной ответственности, что означает, что за электрические сети отвечало «Эн+ Рециклинг», а значит, ответственность за произошедшее короткое замыкание должно нести «Эн+ Рециклинг», — отмечалось в сообщении «Первого решения».

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Рецепты бабушки Агафьи», косметика, судебная тяжба
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Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica
Бизнес
Владелец Natura Siberica счел иск на ₽4,5 млрд попыткой убрать конкурента
Бизнес
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