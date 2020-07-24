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Владелец «Бабушки Агафьи» назвал странность в иске с «восемью нулями»

«Первое решение», чьи бренды косметики оказались под арестом из-за иска «Эн+ Рециклинг», считает аргументацию своих оппонетов странной. В компании не верят в обоснованность суммы претензии и в то, что пожар произошел по их вине
Андрей Трубников
Андрей Трубников (Фото: Claudia Thaler / Global Look Press)

Иск на 4,5 млрд руб. от компании «Эн+ Рециклинг» к компании «Первое решение» в пресс-службе ответчика назвали необоснованным, а часть аргументов — не имеющими отношения к делу. Так в компании прокомментировали РБК заявление «Эн+ Рециклинг» с объяснением подачи иска.

Иск «Эн+ Рециклинг» был связан с пожаром на предприятии, которое арендовало «Первое решение» — владелец косметических брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica. В компании считают обвинения в том, что пожар произошел по вине арендатора, необоснованными.

Группа «Первое решение» была основана в 2002 году и стала известна благодаря косметике серии «Рецепты бабушки Агафьи». В 2008 году она запустила бренд Natura Siberica, а спустя четыре года — одноименную розничную сеть. Часть ее магазинов работает под брендом Organic Shop.

Производителем косметики и розничными сетями владеют бизнесмен Андрей Трубников и члены его семьи.

«Согласно экспертному заключению пожарной лаборатории, пожар произошел из-за неисправности электропроводки главного производственного корпуса 1976 года постройки, которая изначально находилась в ненадлежащем состоянии по причине непроведения профилактических и ремонтных работ. При этом именно ООО «Эн+ Рециклинг» отвечало за ремонт инженерных сетей и сотрудники этой компании производили обслуживание электросетей и устранение любых неполадок», — объяснили в пресс-службе.

Связь пожара с тем, что на складах арендованного предприятия хранились горючие материалы, в группе также опровергли. «Представители ООО «Эн+ Рециклинг» регулярно инспектировали помещение, арендуемое ООО «Первое Решение», и никогда не предъявляли никаких претензий относительно хранившихся в помещении производственных материалов. Кроме того, вопрос о хранении на складе тех или иных материалов не имеет прямого отношения к причине возгорания, которая и привела к уничтожению здания», — заявили в пресс-службе «Первого решения».

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Высказали там претензии и к сумме иска. Компания утверждает, что «Эн+ Рециклинг» так и не представила обоснования суммы ущерба, и «очевидно, что сумма убытков от пожара вряд ли будет ровной цифрой с восемью нулями». Большая часть сгоревшего оборудования была произведена еще в 70-х и 80-х годах прошлого века, и это, указывает «Первое решение», подтверждает список потерь, предоставленный истцом в суд. Стоимость его, утверждает компания, была подтверждена лишь справкой за подписью генерального директора, без экспертной оценки.

Компания объяснила иск к владельцу бренда «Бабушка Агафья» на ₽4,5 млрд
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Производство компании Natura Siberica в Дмитрове

Пожар в одном из зданий в подмосковном Дмитрове, принадлежащих ООО «Эн+ Рециклинг», начался около 8:30 утра 21 марта. Ликвидировать открытое горение удалось более чем через 11 часов, а полностью потушить пожар — лишь спустя сутки. Огонь охватил все строение на площади 33,3 тыс. кв. м, большая часть кровли обрушилась. Среди причин пожара рассматривался поджог, сообщали источники «РИА Новости» и ТАСС.

В среду, 22 июля, стало известно, что на бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» наложен обеспечительный арест в рамках судебного спора с «Эн+ Рециклинг». Компания, которой принадлежал арендованный «Первым решением» завод, утверждает, что восстановление производственных помещений продлится по меньшей мере до 2022 года. «Эн+ Рециклинг» также обвиняет ответчика в попытке уйти от претензий с помощью перерегистрации принадлежащих брендов на другое юрлицо. По ее версии, когда иск о взыскании убытков был принят судом в производство, «Первое решение» обратилась в Роспатент с заявлением о перерегистрации своих товарных знаков «Бабушка Агафья» на другую компанию. Поэтому запрет на отчуждение брендов «Эн+ Рециклинг» считает обоснованным.

Авторы: Георгий Тадтаев, Анна Левинская
Теги: иск, «Рецепты бабушки Агафьи», пожар
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