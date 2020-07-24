Владелец «Бабушки Агафьи» назвал странность в иске с «восемью нулями»

«Первое решение», чьи бренды косметики оказались под арестом из-за иска «Эн+ Рециклинг», считает аргументацию своих оппонетов странной. В компании не верят в обоснованность суммы претензии и в то, что пожар произошел по их вине

Андрей Трубников (Фото: Claudia Thaler / Global Look Press)

Иск на 4,5 млрд руб. от компании «Эн+ Рециклинг» к компании «Первое решение» в пресс-службе ответчика назвали необоснованным, а часть аргументов — не имеющими отношения к делу. Так в компании прокомментировали РБК заявление «Эн+ Рециклинг» с объяснением подачи иска.

Иск «Эн+ Рециклинг» был связан с пожаром на предприятии, которое арендовало «Первое решение» — владелец косметических брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica. В компании считают обвинения в том, что пожар произошел по вине арендатора, необоснованными.

Группа «Первое решение» была основана в 2002 году и стала известна благодаря косметике серии «Рецепты бабушки Агафьи». В 2008 году она запустила бренд Natura Siberica, а спустя четыре года — одноименную розничную сеть. Часть ее магазинов работает под брендом Organic Shop.



Производителем косметики и розничными сетями владеют бизнесмен Андрей Трубников и члены его семьи.

«Согласно экспертному заключению пожарной лаборатории, пожар произошел из-за неисправности электропроводки главного производственного корпуса 1976 года постройки, которая изначально находилась в ненадлежащем состоянии по причине непроведения профилактических и ремонтных работ. При этом именно ООО «Эн+ Рециклинг» отвечало за ремонт инженерных сетей и сотрудники этой компании производили обслуживание электросетей и устранение любых неполадок», — объяснили в пресс-службе.

Связь пожара с тем, что на складах арендованного предприятия хранились горючие материалы, в группе также опровергли. «Представители ООО «Эн+ Рециклинг» регулярно инспектировали помещение, арендуемое ООО «Первое Решение», и никогда не предъявляли никаких претензий относительно хранившихся в помещении производственных материалов. Кроме того, вопрос о хранении на складе тех или иных материалов не имеет прямого отношения к причине возгорания, которая и привела к уничтожению здания», — заявили в пресс-службе «Первого решения».