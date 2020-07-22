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Владелец Natura Siberica счел иск на ₽4,5 млрд попыткой убрать конкурента

Компания-владелец бренда Natura Siberica заявила об угрозе полной остановки производства и закрытию сетей магазинов, что «повлечет за собой потерю работы тысячами людей»
Андрей Трубников
Андрей Трубников (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Решение суда об аресте принадлежащих компании «Первое решение» брендов (Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica и т.д.) несправедливо и оказывает «разрушительное воздействие» на ее бизнес. Об этом говорится в заявлении ООО «Первое решение», поступившем в РБК.

«Мы считаем данную ситуацию результатом намеренных действий, направленных на устранение с рынка крупного игрока и производителя доступной отечественной косметической продукции», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что опасность грозит «одному из самых известных российских брендов».

В среду, 22 июля, стало известно, что арест на бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» наложен в рамках судебного спора владельца торговых марок с компанией «Эн+ Рециклинг», требующей взыскания с него 4,5 млрд руб. По словам представителя «Первого решения», иск связан с пожаром, который произошел в марте на одном из заводов «Эн+ Рециклинг», помещения которого арендовал владелец Natura Siberica. Но в компании считают, что пожар случился не по ее вине.

Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica
Бизнес
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Что касается суммы иска со стороны ООО «Эн+ Рециклинг», то мы считаем данную цифру абсолютно нереалистичной и чрезмерно завышенной, до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчетами и доказательствами», — говорится в заявлении «Первого решения».

В компании предупредили, что предпринятые против нее «неправомерные действия» могут привести к полной остановке производства и закрытию сетей магазинов, что «повлечет за собой потерю работы тысячами людей и исчезновению с прилавков магазинов доступной и качественной косметической продукции». 

РБК направил запрос в «Эн+ Рециклинг».

Пожар на заводе «Эн+ Рециклинг» в подмосковном Дмитрове начался около 8:30 утра 21 марта, сообщало областное управление МЧС. Ликвидировать открытое горение удалось более чем через 11 часов, полностью потушить пожар — лишь спустя сутки. Огонь охватил все здание на площади 33,3 тыс. кв. м, большая часть кровли у него обрушилась.

Среди причин пожара рассматривался поджог, сообщали источники «РИА Новости» и ТАСС.

Сила Siberica: как Андрей Трубников захватил рынок дешевой косметики
Бизнес
Основатель фирмы &laquo;Первое решение&raquo; Андрей Трубников


Группа «Первое решение» была основана в 2002 году и стала известна благодаря бренду «Рецепты бабушки Агафьи». В 2008 году она запустила бренд Natura Siberica, еще спустя четыре года — одноименную розничную сеть. Помимо этого часть магазинов работает под брендом Organic Shop.

Производителем косметики и розничными сетями владеют бизнесмен Андрей Трубников и члены его семьи. Совокупная выручка компании в 2018 году, по собственным данным, составила 14,6 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Любовь Порываева
Теги: «Бабушка Агафья», косметика, суд
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