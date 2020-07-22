Владелец Natura Siberica счел иск на ₽4,5 млрд попыткой убрать конкурента

Компания-владелец бренда Natura Siberica заявила об угрозе полной остановки производства и закрытию сетей магазинов, что «повлечет за собой потерю работы тысячами людей»

Андрей Трубников (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Решение суда об аресте принадлежащих компании «Первое решение» брендов (Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica и т.д.) несправедливо и оказывает «разрушительное воздействие» на ее бизнес. Об этом говорится в заявлении ООО «Первое решение», поступившем в РБК.

«Мы считаем данную ситуацию результатом намеренных действий, направленных на устранение с рынка крупного игрока и производителя доступной отечественной косметической продукции», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что опасность грозит «одному из самых известных российских брендов».

В среду, 22 июля, стало известно, что арест на бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» наложен в рамках судебного спора владельца торговых марок с компанией «Эн+ Рециклинг», требующей взыскания с него 4,5 млрд руб. По словам представителя «Первого решения», иск связан с пожаром, который произошел в марте на одном из заводов «Эн+ Рециклинг», помещения которого арендовал владелец Natura Siberica. Но в компании считают, что пожар случился не по ее вине.