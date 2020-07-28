У зампреда Заксобрания Челябинской области диагностировали COVID-19

Константин Захаров (Фото: kuzakharov / VK)

У заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Константина Захарова обнаружили коронавирус. Об этом вице-спикер сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, все очень серьезно: у меня коронавирус и 25% поражение легких», — написал политик.

Он также сообщил, что сначала заражению подверглась его мама. Ей диагностировали двустороннюю пневмонию с 30% поражения легких.

Сейчас Захаров находится в инфекционной больнице.

По данным администрации Челябинской области, всего в регионе зарегистрировано более 11 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 7381 человек выздоровел, 92 человека умерли. Еще 152 пациента скончались от основного заболевания, протекавшего параллельно с COVID-19. За последние сутки в регионе диагностировано 127 новых случаев.