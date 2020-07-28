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У зампреда Заксобрания Челябинской области диагностировали COVID-19

Константин Захаров
Константин Захаров (Фото: kuzakharov / VK)

У заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Константина Захарова обнаружили коронавирус. Об этом вице-спикер сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, все очень серьезно: у меня коронавирус и 25% поражение легких», — написал политик.

Он также сообщил, что сначала заражению подверглась его мама. Ей диагностировали двустороннюю пневмонию с 30% поражения легких.
Сейчас Захаров находится в инфекционной больнице.

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По данным администрации Челябинской области, всего в регионе зарегистрировано более 11 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 7381 человек выздоровел, 92 человека умерли. Еще 152 пациента скончались от основного заболевания, протекавшего параллельно с COVID-19. За последние сутки в регионе диагностировано 127 новых случаев.

Ранее губернатор Чукотского автономного округа Романа Копин заявил, что после контакта с больными COVID-19 его госпитализировали с повышенной температурой. По результатам обследования ему диагностировали пневмонию, однако результаты теста на коронавирус пока неизвестны.

В конце мая COVID-19 диагностировали главе Тувы Шолбану Кара-оолу. 4 июня власти региона сообщили, что он выздоровел.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: коронавирус, Челябинская область, Заксобрание, пандемия
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