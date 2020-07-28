Пандемия коронавируса , 28 июл, 08:28
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Губернатора Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19
Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с повышенной температурой. Это произошло вскоре после контакта с больным COVID-19, рассказал чиновник в своем Instagram.
«По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов», — рассказал он.
Сейчас КОпин находится в Чукотской окружной больнице. «Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов», — добавил он.
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