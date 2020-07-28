Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 71,59 (-0,01) Инвестиции, 27 июл, 14:36
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 83,78 (+0,67) Инвестиции, 27 июл, 14:36
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты Общество, 08:58 РБК Pro: не держите сотрудников за ослов. Исаак Гетц — об ошибках в HR Pro, 08:55 Сбербанк и Mail.ru Group решили инвестировать в сервис аренды самокатов Технологии и медиа, 08:45 При взрыва газа в Красноярском крае пострадала женщина Общество, 08:43 Олимпийская чемпионка Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью Спорт, 08:38 Губернатора Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19 Общество, 08:28 Эксперты оценили потери российских экспортеров от углеродного налога в ЕС Экономика, 08:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля Общество, 08:13 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 Финансовый пароход: куда готовится эмигрировать бизнес из Гонконга Pro, 08:02 Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов Финансы, 08:00 Эксперт назвал самые популярные пароли россиян Технологии и медиа, 07:59 Битва консолей: как Sony и Microsoft воюют за умы геймеров — Bloomberg Pro, 07:58 Американец купил Lamborghini на деньги для пострадавших от коронавируса Общество, 07:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Губернатора Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19

Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с повышенной температурой. Это произошло вскоре после контакта с больным COVID-19, рассказал чиновник в своем Instagram.

«По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов», — рассказал он.

Сейчас КОпин находится в Чукотской окружной больнице. «Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов», — добавил он.

Материал дополняется.

Теги: Чукотка, губернатор
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter