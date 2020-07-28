Вьетнамский город Хойан закрыли для туристов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке Финансы, 13:19 Центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 Общество, 13:18 ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов Финансы, 13:14 Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего сенатора Арашукова ₽1,5 млрд Общество, 13:13 «Век мошенничества». Главный «шортист» США советует ставить против рынка Инвестиции, 13:03 Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» покажут на Венецианском фестивале Стиль, 13:02 МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G Технологии и медиа, 13:00 Сооснователь фонда «Друзья» — о кадрах для благотворительности в России Социальная экономика, 13:00  Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу Политика, 12:59 В «Москва-Сити» построят первый в России цифровой небоскреб Недвижимость, 12:55 Новые магазины и форматы: главное в fashion-ретейле Pro, 12:54 В МИДе объяснили необходимость С-400 на арктических островах Политика, 12:48 Google пояснил блокировку канала «Царьград» в YouTube Общество, 12:40 Глава Минприроды — РБК: «У нас нет предвзятого отношения к «Норникелю» Бизнес, 12:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вьетнамский город Хойан закрыли для туристов

Фото: Koustav Samanta / Reuters
Фото: Koustav Samanta / Reuters

Старинный портовый город Хойан во Вьетнаме полностью закрыт для посещения, сообщило издание Nguoi lao dong.

Руководство провинции Куангнам заявило, что подобное решение связано с опасностью распространения коронавируса. В сообщении отмечается, что туристы, которые уже находятся в городе, должны будут заполнить специальные декларации о состоянии здоровья в соответствии с предписанием Министерства здравоохранения республики.

Роспотребнадзор проверит данные о новом типе COVID-19 во Вьетнаме
Общество
Фото: Linh Pham / Getty Images
В городе также временно отменены все культурные мероприятия, фестивали, конкурсы и спортивные турниры.

Ранее власти Вьетнама сообщили, что в городе Дананге зафиксирована вспышка нового — более заразного — типа COVID-19. В связи с этим из города решили эвакуировать 80 тыс. туристов.

За последние сутки в Дананге было выявлено 11 новых случаев заражения. Два человека находятся в тяжелом состоянии, им требуются аппараты искусственной вентиляции легких. Всего во Вьетнаме с января был подтвержден 431 случай заражения.

28 июля городские власти приостановили авиасообщение из-за выявления нового более заразного типа COVID-19. Также в городе приостановили все автобусные и железнодорожные перевозки.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Вьетнам, карантин, пандемия, коронавирус
Материалы по теме
Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса
Общество
Рейс Azur забрал из Вьетнама 231 российского туриста
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter