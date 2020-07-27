Роспотребнадзор проверит данные о новом типе COVID-19 во Вьетнаме

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Роспотребнадзор намерен изучить данные Вьетнама о распространении нового типа коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация <...> будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», — пояснили в ведомстве.

Ранее власти Вьетнама сообщили, что в городе Дананге зафиксирована вспышка нового — более заразного — штамма коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим из города были эвакуированы 80 тыс. туристов.

За последние сутки в Дананге было выявлено четыре случая заражения. Два человека находятся в тяжелом состоянии, им требуются аппараты искусственной вентиляции легких.

Всего во Вьетнаме с января был подтвержден 431 случай заражения.