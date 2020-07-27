Роспотребнадзор проверит данные о новом типе COVID-19 во Вьетнаме
Роспотребнадзор намерен изучить данные Вьетнама о распространении нового типа коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Информация <...> будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», — пояснили в ведомстве.
Ранее власти Вьетнама сообщили, что в городе Дананге зафиксирована вспышка нового — более заразного — штамма коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим из города были эвакуированы 80 тыс. туристов.
Всего во Вьетнаме с января был подтвержден 431 случай заражения.