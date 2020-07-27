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Роспотребнадзор проверит данные о новом типе COVID-19 во Вьетнаме

Фото: Linh Pham / Getty Images
Фото: Linh Pham / Getty Images

Роспотребнадзор намерен изучить данные Вьетнама о распространении нового типа коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация <...> будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», — пояснили в ведомстве.

Ранее власти Вьетнама сообщили, что в городе Дананге зафиксирована вспышка нового — более заразного — штамма коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим из города были эвакуированы 80 тыс. туристов.

Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса
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Фото: Linh Pham / Getty Images
За последние сутки в Дананге было выявлено четыре случая заражения. Два человека находятся в тяжелом состоянии, им требуются аппараты искусственной вентиляции легких. 

Всего во Вьетнаме с января был подтвержден 431 случай заражения.

Сейчас в Дананге вновь вводится режим социального дистанцирования. Все спортивные, культурные и религиозные мероприятия отменены. Кроме того, горожанам запрещено собираться в общественных местах группами более 30 человек.

В июне академик РАН профессор Михаил Пальцев заявил, что российские вирусологи не исключают вероятность мутации коронавируса, связанной с ростом заразности инфекции.

9 июля Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами, в перечень которых вошел Вьетнам. Однако решение о возобновлении полетов пока принято не было.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: пандемия, коронавирус, Вьетнам, Роспотребнадзор
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