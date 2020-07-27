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Пандемия коронавируса ,  
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Во Вьетнаме 11 человек заболели на фоне появления нового типа вируса

Фото: Kham / Reuters
Фото: Kham / Reuters

Власти вьетнамского города Дананг зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте правительства Вьетнама со ссылкой на Национальный руководящий комитет по профилактике и контролю COVID-19.

Это достаточно большой показатель для страны. Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 20 по 21 июля в стране выявили двух заразившихся, рекордным стало 22 июля — 17 человек; 23, 24, 25 и 26 июля — семь, четыре, три и два заболевших соответственно. До этого крупную вспышку фиксировали 7 июля — тогда заболели 14 человек. С начала пандемии количество заболевших увеличилось до 431 человека.

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Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Заражения были выявлены в одной из городских больниц у четверых врачей и семи пациентов. В сообщении властей сообщается о закрытии для посещения трех больниц, которые могли посещать заразившиеся.

Новая вспышка коронавируса была зафиксирована 27 июля. Тогда сообщалось о появлении во Вьетнаме более заразного типа коронавируса SARS-CoV-2, этот тип вируса был выявлен у четверых заболевших.

В связи с повторной вспышкой коронавируса во Вьетнаме из Дананга планируют эвакуировать более 80 тыс. туристов.

Первые случаи заражения коронавирусом в стране выявили еще в январе. После этого власти отменили занятия в школах, ввели социальное дистанцирование, самоизоляцию и закрыли границы. В результате введения ограничительных мер распространение коронавируса удалось сдержать.

Теги: Вьетнам, коронавирус, COVID-19, пандемия
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