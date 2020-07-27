Во Вьетнаме 11 человек заболели на фоне появления нового типа вируса
Власти вьетнамского города Дананг зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте правительства Вьетнама со ссылкой на Национальный руководящий комитет по профилактике и контролю COVID-19.
Это достаточно большой показатель для страны. Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 20 по 21 июля в стране выявили двух заразившихся, рекордным стало 22 июля — 17 человек; 23, 24, 25 и 26 июля — семь, четыре, три и два заболевших соответственно. До этого крупную вспышку фиксировали 7 июля — тогда заболели 14 человек. С начала пандемии количество заболевших увеличилось до 431 человека.
Заражения были выявлены в одной из городских больниц у четверых врачей и семи пациентов. В сообщении властей сообщается о закрытии для посещения трех больниц, которые могли посещать заразившиеся.
Новая вспышка коронавируса была зафиксирована 27 июля. Тогда сообщалось о появлении во Вьетнаме более заразного типа коронавируса SARS-CoV-2, этот тип вируса был выявлен у четверых заболевших.