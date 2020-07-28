В Дананге приостановили авиасообщение из-за данных о новом типе COVID-19

Министерство транспорта Вьетнама объявило о приостановке авиарейсов в город Дананг и из него в связи с сообщениями о появлении нового — более заразного — типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

«Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в и из города Дананг будут приостановлены на 15 дней, начиная с 28 июля», — говорится в сообщении.

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