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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 827 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице за прошедшие сутки выздоровели 827 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 175 812», — уточнила Ракова.

В Москве за сутки умерли 10 человек с коронавирусом
Общество
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

По последним данным, с начала распространения коронавируса в Москве заразились 238 641 человек. Из них умерли 4 411 больных.

Всего в России заболели 818,1 тыс. человек. Из них 13 354 пациентов умерли, 603 329 вылечились.

25 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, и у населения города формируется популяционный иммунитет. При этом он отметил, что в других российских регионах ситуация складывается по-разному.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Теги: Москва, коронавирус, Анастасия Ракова
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