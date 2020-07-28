В Москве от коронавируса вылечились еще 827 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице за прошедшие сутки выздоровели 827 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 175 812», — уточнила Ракова.

По последним данным, с начала распространения коронавируса в Москве заразились 238 641 человек. Из них умерли 4 411 больных.

Всего в России заболели 818,1 тыс. человек. Из них 13 354 пациентов умерли, 603 329 вылечились.