Пандемия коронавируса , 28 июл, 10:08
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В Москве от коронавируса вылечились еще 827 человек
В столице за прошедшие сутки выздоровели 827 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 175 812», — уточнила Ракова.
По последним данным, с начала распространения коронавируса в Москве заразились 238 641 человек. Из них умерли 4 411 больных.
Всего в России заболели 818,1 тыс. человек. Из них 13 354 пациентов умерли, 603 329 вылечились.