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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 10 человек с коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число летальных исходов в столице достигло 4421
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

В Москве за последние сутки скончались 10 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло 4421. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали более трети от всех летальных исходов. По официальным данным, в стране из-за коронавируса умерли 13 364.

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По данным на утро 27 июля, число заразившихся COVID-19 в России превысило 818 тыс. человек. Из них в Москве — 238,6 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (62,8 тыс.), Санкт-Петербург (30,8 тыс.) и Нижегородская область (23,1 тыс.).

По числу летальных исходов, помимо Москвы, высокие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге (1955), Московской области (1098), Дагестане (442), Нижегородской области (368), Красноярском крае (305), Свердловской (240), Тульской (216), Новосибирской (206) и Ростовской (205) областях.

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Фото: Linh Pham / Getty Images

25 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве идет на убыль. По его словам, у населения «формируется популяционный иммунитет». При этом в других регионах ситуация складывается по-разному: в ряде регионов пройден «определенный пик» и заболеваемость COVID-19 снижается.

«Но мы видим, что тем не менее заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации. Cоотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелобольных в принципе сохраняется на прежнем уровне» — сказал он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Москва, коронавирус
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