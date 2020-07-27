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В России выявили минимальное за три месяца количество заболевших COVID-19

Общее число зараженных в стране превысило 818 тыс. человек. За сутки в России выявили еще 5,6 тыс. Это минимальное значение с 23 апреля, когда оперативный штаб зарегистрировал 4774 зараженных
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За последние сутки коронавирус в России выявили у 5635 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество заболевших выросло до 818,1 тыс. человек.

Это наименьшее количество выявленных за сутки зараженных с 23 апреля. Тогда в России выявили 4774 заболевших. На следующий день суточный прирост составил уже 5849 случаев, а 25 апреля он достиг 5,9 тыс. Менее 6 тыс. заболевших в России регистрируют с 19 июля.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего выздоровели более 603 тыс. человек, 13,3 тыс. умерли. За сутки в России скончались 85 человек. Второй день подряд количество умерших не превышает 100 человек.

Видео

Всего в мире коронавирусом заразились 16,2 млн человек. В рейтинге стран с наибольшим количеством заболевших Университета Джонса Хопкинса Россия занимает четвертое место. В тройку лидеров входят США (4,2 млн инфицированных), Бразилия (2,4 млн) и Индия (1,4 млн).

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19
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