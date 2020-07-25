Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве

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Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что у населения «формируется популяционный иммунитет». При этом в других регионах ситуация складывается по-разному: в ряде регионов пройден «определенный пик» и заболеваемость COVID-19 снижается.

«Но мы видим, что тем не менее заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации, — сказал Мурашко. — Cоотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелобольных в принципе сохраняется на прежнем уровне».

Он добавил, что в реанимации на данный момент находятся 3,1 тыс. пациентов.

Глава Минздрава также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной. Сначала вакцину введут медикам и тем, кто часто сталкивается с больными COVID-19.