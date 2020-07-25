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Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что у населения «формируется популяционный иммунитет». При этом в других регионах ситуация складывается по-разному: в ряде регионов пройден «определенный пик» и заболеваемость COVID-19 снижается.

«Но мы видим, что тем не менее заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации, — сказал Мурашко. — Cоотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелобольных в принципе сохраняется на прежнем уровне».

Он добавил, что в реанимации на данный момент находятся 3,1 тыс. пациентов.

Глава Минздрава также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной. Сначала вакцину введут медикам и тем, кто часто сталкивается с больными COVID-19.

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24 июля Мурашко заявил, что летальность коронавируса по стране составляет 1,62%, что является одним из самых низких показателей в мире. Министр также сообщал, что людей из группы риска могут начать вакцинировать в августе. По его словам, более широкое применение вакцины начнется, когда завершатся клинические испытания.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, пообещал, что сделать прививку от коронавируса, когда появится вакцина, можно будет бесплатно. Градоначальник ожидает, что ситуация осложнится осенью — с сезонным ростом заболеваемости гриппом.

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По состоянию на 25 июля всего в России с начала эпидемии выявлено более 806,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 597,1 тыс. человек, умерли более 13,1 тыс. В Москве COVID-19 заболели более 237,2 тыс. человек, вылечились свыше 174,4 тыс., скончались более 4,3 тыс. инфицированных.

Теги: Михаил Мурашко, коронавирус
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