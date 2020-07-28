Временный президент Боливии излечилась от COVID-19

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что выздоровела от коронавируса. Об этом она написала у себя в Twitter.

По ее словам, она уже вернулась к работе. Аньес поблагодарила всех за любовь и поддержку во время болезни.

«Меня выписали, и я вернулась к нормальной работе», — сообщила она в Twitter.

Аньес 10 июля заявила, что ее тест на COVID-19 показал положительный результат. Тогда она сказала, что продолжит работать, находясь в самоизоляции.