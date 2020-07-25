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Президент Бразилии излечился от коронавируса

Жаир Болсонару
Жаир Болсонару (Фото: Bruna Prado / Getty Images)

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее заболел COVID-19, получил отрицательный результат теста на наличие коронавируса. Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter.

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Болсонару написал, что его ПЦР-тест оказался отрицательным. Он сопроводил сообщение фотографией, на которой сидит за столом с тестом в руках, подняв вверх большой палец.

65-летний бразильский лидер подхватил коронавирус в начале июля. Тогда он сообщил, что у него поднялась температура и была слабость. Тест подтвердил, что он болен COVID-19. При этом легкие не были затронуты инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Бразильский президент отрицал опасность коронавирусной инфекции и заявлял, что «какая-то там простуда» его «не возьмет». Он также отказывался вводить в стране ограничения в связи с распространением коронавируса. Сейчас Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 в мире (2,28 млн).

Теги: Жаир Болсонару, коронавирус
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