Президент Бразилии излечился от коронавируса

Жаир Болсонару (Фото: Bruna Prado / Getty Images)

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее заболел COVID-19, получил отрицательный результат теста на наличие коронавируса. Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter.

Болсонару написал, что его ПЦР-тест оказался отрицательным. Он сопроводил сообщение фотографией, на которой сидит за столом с тестом в руках, подняв вверх большой палец.

65-летний бразильский лидер подхватил коронавирус в начале июля. Тогда он сообщил, что у него поднялась температура и была слабость. Тест подтвердил, что он болен COVID-19. При этом легкие не были затронуты инфекцией.