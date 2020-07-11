Глава парламента Боливии заболела коронавирусом

Глава Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Эва Копа заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Twitter.

«Информирую Боливию, что тесты дали положительный результат на COVID-19. Я следую эпидемиологическим протоколам и буду соблюдать изоляцию необходимое время, мое состояние стабильное и я не отстранюсь от исполнения обязанностей в ассамблее, продолжу работать дистанционно», — написала политик.

Накануне стало известно, что коронавирусом заболела 53-летняя Жанин Аньес, временно исполняющая обязанности президента Боливии.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в Боливии выявлено 44 113 случаев заражений коронавирусом. Умерли 1 638 человек.

Первую строчку в списке стран по число заболевших COVID-19 в мире занимают США, где с начала пандемии вирусом заболели 3 173 446. Умерли 133 940. Вторую строчку занимает Бразилия, где выявлено 1 800 827 случаев заражений COVID-19. Умерли 70 398 человек.