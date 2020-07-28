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Пандемия коронавируса ,  
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Кравцов назвал условие для отдыха в «Артеке» детей из других регионов

Смены в летних лагерях в Краснодарском крае, Крыму и Приморье для детей из других регионов могут открыться в августе, если позволит ситуация с коронавирусом. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он напомнил, что сейчас в федеральных лагерях «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» отдыхают школьники из регионов, где расположены эти учреждения.

«В августе, возможно, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут смены для детей из других субъектов России», — сказал Кравцов, добавив, что Минпросвещения совместно с Минтрансом создает «зеленые коридоры» (заранее подготовленные маршруты).

Глава Минпросвещения отметил, что вспышек коронавируса в лагерях не выявлено.

Директор «Орленка» заявил о закрытии до трети детских лагерей из-за COVID
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В начале июля о возможной отмене запрета на отдых детей в лагерях, расположенных в других регионах России, при благополучной эпидемиологической ситуации заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Роспотребнадзор в начале месяца запретил отдых в лагерях на территории других регионов, ограничение действует до конца 2020 года. Детские отряды должны быть заполнены не более чем наполовину.

Теги: Россия, детские лагеря, коронавирус
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