Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии

Детские лагеря в России в условиях эпидемии оказались в кризисе из-за сокращения продаж путевок, отсутствия ряда необходимых мер поддержки. Часто для преодоления проблем им приходится брать кредиты

Александр Джеус (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

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По словам Джеуса, рынок детских образовательных лагерей в России ждет «передел». «Я думаю, до трети детских лагерей уйдут с рынка, потому что они не смогут выдержать конкуренции. Им предлагают взять кредит, а они и так берут кредиты. Им нужно было выплачивать проценты. Я знаю детские лагеря и в Краснодарском крае, которые уже сейчас продаются и заявили о своем перепрофилировании. Это тревожная ситуация, которая должна обсуждаться на самом высоком правительственном уровне», — сообщил он.

В числе необходимых мер поддержки Джеус назвал разработку отдельного кода ОКВЭД (кода вида экономической деятельности) для детских лагерей. Сейчас они включены в классификатор вместе с санаториями и другими оздоровительными учреждениями. «Мы не имеем права даже на уровне Краснодарского края юридически поддержать [детские лагеря], потому что нет единого федерального ОКВЭДа по детским оздоровительным учреждениям», — объяснил он. Джеус отметил, что всероссийские детские центры, к числу которых относится и «Орленок» (три других — «Артек», «Океан» и «Смена») в любом случае не останутся без поддержки государства, однако другие детские лагеря могут оказаться в тяжелой ситуации. При этом даже в «Орленке» число детей в смене уменьшилось на 50%. Поднимать цены на путевки в «Орленке» не планируют.

Говоря о принимаемых в детских лагерях мерах безопасности, Джеус отметил, что часть требований Роспотребнадзора он считает избыточными. В их числе он назвал требование о социальной дистанции. «Можно абсурдно завысить требования, и ничего не произойдет... Я не очень себе представляю, как в детском лагере соблюсти социальную дистанцию», — сказал он. При этом в «Орленке» отменили все массовые мероприятия, обязали всех вожатых и воспитателей работать в средствах защиты и пройти обязательную двухнедельную обсервацию.