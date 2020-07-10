Попова назвала условие отмены запрета на отдых детей в других регионах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Запрет на отдых детей в лагерях, которые находятся в других регионах России, может быть отменен при благополучной эпидемиологической обстановке. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Да, это, это может быть отменено на определенном этапе, если мы увидим, что эпидситуация благополучная», — сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор при принятии решения изучит, насколько безопасно для детей перемещение через всю страну и объединение в новые коллективы.

В начале июля Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов до конца 2020 года. Исключение составили те, кто проживает в Арктической зоне. Также дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, которые граничат с городами федерального значения.