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Попова назвала условие отмены запрета на отдых детей в других регионах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Запрет на отдых детей в лагерях, которые находятся в других регионах России, может быть отменен при благополучной эпидемиологической обстановке. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Да, это, это может быть отменено на определенном этапе, если мы увидим, что эпидситуация благополучная», — сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор при принятии решения изучит, насколько безопасно для детей перемещение через всю страну и объединение в новые коллективы.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале июля Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов до конца 2020 года. Исключение составили те, кто проживает в Арктической зоне. Также дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, которые граничат с городами федерального значения.

Ведомство постановило, что в детских лагерях должно быть не больше 50% детей от проектной вместимости. Детские кровати и спальные места для сотрудников лагеря должны быть расставлены с соблюдением социальной дистанции — 1,5 м. Также запрещается проводить в лагерях массовые мероприятия в закрытых помещениях и при присутствии родителей.
 

Теги: Анна Попова, Роспотребнадзор, отдых, дети, регионы
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