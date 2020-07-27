В Самаре прибывший по вызову в квартиру полицейский пострадал от взрыва

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Полицейский получил травмы во время задержания подозреваемого в пьяном дебоше в Самаре. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Самарской области.

В 21:00 по местному времени (20:00 мск) в ведомство поступило сообщение о пьяном дебоше в одной из квартир города. Когда сотрудники полиции приехали на место происшествия, находившийся там человек кинул предмет, который взорвался.

«Один из сотрудников получил телесные повреждения, неопасные для жизни», — сообщили в ГУ МВД. Сейчас нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в пресс-службе.

«РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает, что инцидент произошел в Ленинском районе Самары. Полицейские, прибывшие на место семейного скандала, пытались задержать пьяного мужчину 1962 года рождения.