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В Самаре прибывший по вызову в квартиру полицейский пострадал от взрыва

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Полицейский получил травмы во время задержания подозреваемого в пьяном дебоше в Самаре. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Самарской области.

В 21:00 по местному времени (20:00 мск) в ведомство поступило сообщение о пьяном дебоше в одной из квартир города. Когда сотрудники полиции приехали на место происшествия, находившийся там человек кинул предмет, который взорвался.

«Один из сотрудников получил телесные повреждения, неопасные для жизни», — сообщили в ГУ МВД. Сейчас нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в пресс-службе.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

«РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает, что инцидент произошел в Ленинском районе Самары. Полицейские, прибывшие на место семейного скандала, пытались задержать пьяного мужчину 1962 года рождения.

Полиция выясняет, что за предмет бросил злоумышленник. Пострадавший сотрудник полиции находится в лечебном учреждении.

В июне при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве пострадали инспекторы ДПС. Когда они остановили нарушителя правил дорожного движения, на них напал проходивший мимо мужчина. Позже в главном управлении МВД по Москве сообщили, что стрельбу по полицейским открыл 25-летний уроженец Ингушетии.

Теги: Самара, ГУ МВД, взрыв, новости
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