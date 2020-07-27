В Москве неизвестный устроил стрельбу в Южном Бутово

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Полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу на улице Типографическая в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, в Южном Бутово произошел конфликт между двумя мужчинами. «Неизвестный выстрелил в своего оппонента, после чего скрылся», — отметили в Главном управлении (ГУ) МВД.

Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

21 июля в деревне Мякинино на западе Москвы мужчина ранил двух человек. По данным столичного ГУ МВД России, там произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического оружия и скрылся.