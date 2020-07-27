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Политика ,  
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МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

Василий Пискарев
Василий Пискарев (Фото: duma.gov.ru)

Министерство иностранных дел России направило ноты протеста посольствам США, Канады и Великобритании после демонстрации радужных ЛГБТ-флагов на зданиях своих представительств в Москве. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев, сообщается на сайте Госдумы. 

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«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.

Парламентарий отметил, что эти действия были предприняты в период голосования о поправках в Конституцию России, где закреплены положения о защите и сохранении традиционных семейных ценностей.

25 июня посольство США в Москве опубликовало фото, на котором видно, что на здании посольства вывешен радужный флаг. В МИДе на это отреагировали песней El Bimbo на своей странице в Facebook. Эта мелодия звучала в сериале, когда его персонажи попадали в гей-бар «Голубая устрица». А президент России Владимир Путин сказал, что таким образом в посольстве показали, кто там работает.

Через несколько дней флаг появился на зданиях посольств Великобритании и Канады. Дипломаты объяснили поступок желанием чествовать флаг гордости ЛГБТ в День радужного флага, отмечаемый 25 июня.

Теги: ЛГБТ, МИД, Флаг
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