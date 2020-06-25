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МИД отреагировал на фото с флагом ЛГБТ на посольстве США песней El Bimbo

Фото: usembru / Instagram
Фото: usembru / Instagram

Министерство иностранных дел России прокомментировало пост в Facebook посольства США в Москве по случаю дня флага ЛГБТ, сопроводив свой комментарий песней из сериала «Полицейская академия».

Российское ведомство прикрепило к посту ссылку на ролик с песней El Bimbo. Эта песня играла в сериале, когда его персонажи попадали в гей-бар «Голубая устрица».

«Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом настроении в такое тяжелое время для Америки, которая стремится вновь стать великой», — говорится в комментарии МИДа.

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Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

25 июня посольство США в Москве опубликовало фото, на котором видно, что на здании дипмиссии вывесили флаг ЛГБТ. «Сегодня посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага», — говорится в сообщении посольства.

Пресс-секретарь президента России, комментируя появление флага, отметил, что из Кремля здание посольства США не видно, передает «РИА Новости». «Наверняка это видит наше Министерство иностранных дел, я думаю, что Министерство иностранных дел обратило на это внимание», — сказал он. Песков добавил, что в России недопустимы любые проявления пропаганды сексуальных меньшинств среди несовершеннолетних.

В июне 2019 года NBC и CNN со ссылкой на источники сообщали, что администрация американского лидера Дональда Трампа запретила размещать радужные флаги в честь месяца гордости, отмечаемого ЛГБТ-сообществом, на зданиях своих посольств в мире. По данным СМИ, для размещения флага сотрудникам посольств необходимо запрашивать разрешение.

Теги: ЛГБТ, МИД России, посольство США
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