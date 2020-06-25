МИД отреагировал на фото с флагом ЛГБТ на посольстве США песней El Bimbo

Фото: usembru / Instagram

Министерство иностранных дел России прокомментировало пост в Facebook посольства США в Москве по случаю дня флага ЛГБТ, сопроводив свой комментарий песней из сериала «Полицейская академия».

Российское ведомство прикрепило к посту ссылку на ролик с песней El Bimbo. Эта песня играла в сериале, когда его персонажи попадали в гей-бар «Голубая устрица».

«Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом настроении в такое тяжелое время для Америки, которая стремится вновь стать великой», — говорится в комментарии МИДа.

25 июня посольство США в Москве опубликовало фото, на котором видно, что на здании дипмиссии вывесили флаг ЛГБТ. «Сегодня посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага», — говорится в сообщении посольства.