Путин отреагировал на появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин ответил на возмущение российского сенатора Алексея Пушкова по поводу того, что американское посольство в Москве вывесило на своем здании радужный флаг ЛГБТ-сообщества в первый день голосования по поправкам к Конституции России. Трансляцию встречи президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон вел телеканал «Россия 24».

25 июня американское диппредставительство опубликовало фото, на котором видно, что на здании размещен флаг ЛГБТ. Тогда дипломаты объяснили свой поступок желанием чествовать флаг гордости ЛГБТ во время празднования Дня радужного флага. Однако на встрече 3 июля Пушков отметил, что эта акция стала демонстративной, поскольку состоялась в день начала голосования по поправкам к Конституции России.

На вопрос Путина, кто работает в этом здании, Пушков ответил, что это американские дипломаты.

«Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно», — отреагировал глава государства.