Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

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Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года. Об этом посольство сообщило в Telegram.

«Сегодня в посольстве мы поднимаем флаг ЛГБТ в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод. <...> Мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность», — говорится в сообщении.

Ранее флаг ЛГБТ вывесило американское посольство в Москве. В ответ российский МИД оставил под постом посольства в Facebook ссылку на ролик с песней El Bimbo. Этот трек известен как композиция, которая играла в фильме «Полицейская академия» при входе персонажей в гей-бар «Голубая устрица». МИД объяснил в комментарии, что сделал это для поддержки США «в радостном и веселом настроении» в тяжелое для Америки время.