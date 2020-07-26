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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал «Чики» из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.

«Да, это обращение от нашей организации, я его подписала. К нам обратились родители, сообщили, что в этом сериале поднимается тема ЛГБТ для подростков. Поскольку у нас есть закон о блокировании информации для несовершеннолетних, мы считаем, что такой сериал не должен быть в доступе», — сказала Баранец.

Telegram-канал «Антиглянец» опубликовал текст заявления Баранец, которое она направила в Роскомнадзор и МВД России. «Сериал создан в качестве социальной кампании с целью привлечения внимания к Консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма», — говорится в заявлении.

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В документе отмечается, что в «Чиках» уделяется большое внимание «гомосексуальной половой ориентации» несовершеннолетнего героя, а «мужчины в сериале выступают исключительно в роли сутенеров, бывших уголовников, бандитов».

В связи с этим Баранец попросила привлечь владельцев и администраторов онлайн-сервиса more.tv, который выпустил серил, к ответственности по ст. 6.17 КоАП (Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию) и ст. 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

В кинокомпании «НМГ Студия» и сервисе more.tv РБК сообщили, что официальных запросов и претензий к ним не поступало. «Посмотреть полную версию сериала можно только оформив платную подписку в соответствии с пользовательским соглашением сервиса. В каждой серии обозначены возрастные ограничения 18+», — отметили там.

Также в «НМГ Студии» и more.tv добавили, что сериал поднимает многие социальные проблемы, несет глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей и обращает внимание на роль семьи в воспитании детей.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

«Чики» — российский сериал производства компаний «НМГ Студия» и «Марс Медиа». Премьера двух первых серий состоялась 4 июня на онлайн-сервисе more.tv. Заключительная серия первого сезона была опубликована 16 июля. В сериале рассказывается история четырех секс-работниц с юга России, которые решают изменить свою жизнь и открыть фитнес-центр.

Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к президенту Владимиру Путину с жалобой на косвенное влияние мороженого «Радуга» и радужных рекламных щитов на детей из-за пропаганды нетрадиционных ценностей. В ответ на это вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов сообщил, что цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде ценностей ЛГБТ-сообщества, а компания воспринимает радугу как «солнце после дождя» и символ радости.

Теги: сериал, Роскомнадзор, ЛГБТ
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