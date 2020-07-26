Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал «Чики» из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.

«Да, это обращение от нашей организации, я его подписала. К нам обратились родители, сообщили, что в этом сериале поднимается тема ЛГБТ для подростков. Поскольку у нас есть закон о блокировании информации для несовершеннолетних, мы считаем, что такой сериал не должен быть в доступе», — сказала Баранец.

Telegram-канал «Антиглянец» опубликовал текст заявления Баранец, которое она направила в Роскомнадзор и МВД России. «Сериал создан в качестве социальной кампании с целью привлечения внимания к Консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в «Чиках» уделяется большое внимание «гомосексуальной половой ориентации» несовершеннолетнего героя, а «мужчины в сериале выступают исключительно в роли сутенеров, бывших уголовников, бандитов».