«Норникель» создал комитет по рискам во главе с Потаниным

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В «Норильском никеле» создан комитет по рискам, его возглавил сооснователь и глава компании Владимир Потанин, сообщается на сайте компании.

Новый комитет создан «в целях повышения эффективности риск-менеджмента и в дополнение к существующей системе отраслевых комитетов», говорится в сообщении.

Кроме того, в компании рассказали, что для снижения рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также повышения промышленной безопасности в сфере экологии будет сформирована инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков.

29 мая из резервуара на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании) в результате аварии с автомобилем произошел разлив 21 тыс. т топлива. Оно попало в почву и реки Амбарную и Далдыкан. После аварии были возбуждены дела о порче земли, загрязнении вод, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ и халатности.