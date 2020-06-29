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Минкомсвязь решила создать на портале госуслуг окно для жалоб

В ведомстве считают, что новая система позволит повысить эффективность рассмотрения обращений. Авторы жалоб будут знать, как оно проходит
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Минкомсвязь подготовила законопроект, в соответствии с которым портал госуслуг станет единым электронным окном для обращений в органы власти, сообщает «Коммерсантъ». Согласно документу, подать жалобу смогут граждане, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Законопроект предусматривает, что направленные через портал обращения будут автоматически переадресовываться в уполномоченный орган. Их авторы смогут получать уведомления о ходе рассмотрения. Для изучения типовых запросов будет использоваться искусственный интеллект.

Помимо портала госуслуг подать жалобу можно будет через многофункциональные центры или по почте.

Первый заместитель главы Минкомсвязи Олег Пак объяснил необходимость создания окна обращений на портале госуслуг тем, что сейчас жалобы направляются через формы на разных официальных сайтах или по электронной почте, а заявители зачастую даже не знают, получены ли их сообщения. «Чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают. Все это работает крайне неэффективно», — признал он.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов Борис Едидин видит еще одно преимущество в новой системе. По его мнению, локализация на единой платформе и достоверная идентификация заявлений позволят решить проблему со «спланированными провокациями» в отношении массовых и повторных обращений. При этом он отметил, что законопроект не решает проблему с оценкой эффективности рассмотрения обращений граждан, то есть насколько заявитель удовлетворен результатами взаимодействия с госорганом, а чиновник заинтересован в разрешении поставленного вопроса по существу.

Еще одним слабым местом системы руководитель технологической практики KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов считает маршруты переназначений. «Они не должны нарушать основной принцип, когда жалоба не может быть направлена в то ведомство, на которое жалуются», — указал он.

Как отмечает «Коммерсантъ», всего в ЕСИА зарегистрировано 119 млн человек. При этом подтверждено 69,5 млн учетных записей.

Автор: Артем Филипенок
Теги: госуслуги, чиновники, жалобы
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