Путин заявил о «заработавшем» портале госуслуг

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Портал государственных услуг в настоящее время работает хорошо. Об этом сообщил на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Действительно, портал госуслуг заработал, работает сейчас хорошо, о чем говорит и тот факт, кто за выплатами за 10 тыс. руб. за ребенка до 16 лет через портал обратились 99% заявителей. Только 1% заявителей пришел в отделение Пенсионного фонда», — сказал президент.

Портал госуслуг столкнулся со сбоями 11 мая после очередного обращения Владимира Путина, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми с трех до 16 лет из-за эпидемии коронавируса. 12 мая Минкомсвязь запустила отдельный сервис posobie16.gosuslugi.ru, с помощью которого можно обратиться за выплатами.

13 мая Путин раскритиковал работу портала госуслуг, так как на первом этапе он не справился с объемом заявок, поступивших насчет выплат семьям с детьми, положенных в качестве материальной помощи в условиях пандемии коронавируса.