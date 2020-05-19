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Путин заявил о «заработавшем» портале госуслуг

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Портал государственных услуг в настоящее время работает хорошо. Об этом сообщил на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Действительно, портал госуслуг заработал, работает сейчас хорошо, о чем говорит и тот факт, кто за выплатами за 10 тыс. руб. за ребенка до 16 лет через портал обратились 99% заявителей. Только 1% заявителей пришел в отделение Пенсионного фонда», — сказал президент.

Минкомсвязь увеличила мощности сайта госуслуг после слов Путина
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Портал госуслуг столкнулся со сбоями 11 мая после очередного обращения Владимира Путина, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми с трех до 16 лет из-за эпидемии коронавируса. 12 мая Минкомсвязь запустила отдельный сервис posobie16.gosuslugi.ru, с помощью которого можно обратиться за выплатами.

13 мая Путин раскритиковал работу портала госуслуг, так как на первом этапе он не справился с объемом заявок, поступивших насчет выплат семьям с детьми, положенных в качестве материальной помощи в условиях пандемии коронавируса.

Заявка на выплату ₽10 тыс. стала рекордно популярной на сайте госуслуг
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Согласно распоряжению правительства, на разовую выплату в размере 10 тыс. руб. с 1 июня могут претендовать россияне в возрасте от трех до 16 лет. Для этого родители могут подать заявление через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, пояснили тогда в правительстве.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, госуслуги, выплаты
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