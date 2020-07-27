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В России сделали более 27 млн тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Медики провели более 27 млн тестов на COVID-19 в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор в информационном бюллетене о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса.

«По состоянию на 26.07.2020 проведено 27  141  966 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — уточняется в сообщении.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Планка в 26 млн проведенных тестов была преодолена 23 июля.
Сейчас, по данным ведомства, под медицинским наблюдением остаются более 263 тыс. человек.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице открылась запись для бесплатного анализа на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции. Для такого рода тестирования врач берет мазок из носа и ротоглотки. Чтобы пройти соответствующее исследование, взрослые должны предварительно записаться в одну из 162 клиник, для детей доступны 45 детских поликлиник.

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию выявили у 694 человек. Это рекордный прирост с 30 июня — тогда в столице было выявлено 745 заражений. Всего в России за сутки диагностировано 5635 новых случаев СOVID-19, а общее число подтвержденных случаев заражения превысило 818,1 тыс.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: пандемия, коронавирус, Роспотребнадзор, COVID-19
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