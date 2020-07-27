В России сделали более 27 млн тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Медики провели более 27 млн тестов на COVID-19 в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор в информационном бюллетене о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса.

«По состоянию на 26.07.2020 проведено 27 141 966 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — уточняется в сообщении.

Планка в 26 млн проведенных тестов была преодолена 23 июля.

Сейчас, по данным ведомства, под медицинским наблюдением остаются более 263 тыс. человек.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице открылась запись для бесплатного анализа на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции. Для такого рода тестирования врач берет мазок из носа и ротоглотки. Чтобы пройти соответствующее исследование, взрослые должны предварительно записаться в одну из 162 клиник, для детей доступны 45 детских поликлиник.