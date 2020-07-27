За сутки в Москве выявили рекордное с 30 июня число новых заболевших

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 694 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Это рекордный прирост с 30 июня — тогда в столице было выявлено 745 заражений.

Ранее наибольшее число зараженных за месяц в столице фиксировалось 6 июля — 685 инфицированных. 26 июля власти сообщали, что число новых случаев коронавируса составило 683.

Всего по России диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 5635 человек в 84 регионах. С начала эпидемии в стране коронавирус обнаружили у 818,1 тыс. человек.

Москва лидирует по числу новых случаев. На втором месте Свердловская область с 252 заболевшими, на третьем — Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ (в обоих регионах 188 новых пациентов).