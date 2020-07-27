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За сутки в Москве выявили рекордное с 30 июня число новых заболевших

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 694 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Это рекордный прирост с 30 июня — тогда в столице было выявлено 745 заражений.

Ранее наибольшее число зараженных за месяц в столице фиксировалось 6 июля — 685 инфицированных. 26 июля власти сообщали, что число новых случаев коронавируса составило 683.

Всего по России диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 5635 человек в 84 регионах. С начала эпидемии в стране коронавирус обнаружили у 818,1 тыс. человек.

Москва лидирует по числу новых случаев. На втором месте Свердловская область с 252 заболевшими, на третьем — Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ (в обоих регионах 188 новых пациентов).

В России выявили минимальное за три месяца количество заболевших COVID-19
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По данным оперативного штаба, за последний месяц число выявляемых новых заболевших в столице сократилось на 7,5%.

Количество вылечившихся от COVID-19 за сутки москвичей составило 264 человека. Всего от заболевания в городе избавились почти 175 тыс. жителей.

За сутки зафиксировали 85 летальных исходов. Больше всего смертей от коронавирусной инфекции зарегистрировано в Москве (13), Санкт-Петербурге (10) и Московской области (9). За весь период в России 13 354 человека умерли от COVID-19.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
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