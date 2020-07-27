Почти 175 тыс. москвичей вылечились от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве после лечения от COVID-19 выздоровели 264 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

По словам Раковой, общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Москве достигло 174 985.

26 июля оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщал о выздоровлении 306 человек.

Кроме того, 26 июля в России было минимальное с начала мая количество смертельных исходов — за сутки от COVID-19 умерли 77 человек.