В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
В Москве открылась запись на бесплатный анализ на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Для такого исследования берется мазок из носа и ротоглотки.
Чтобы пройти тестирование, взрослые должны предварительно записаться в одну из 162 клиник, для детей доступны 45 детских поликлиник. Те, кто прикреплен к городским поликлиникам, могут воспользоваться порталом mos.ru. Записаться также можно на портале «ЕМИАС.ИНФО», в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» и через «Госуслуги Москвы».