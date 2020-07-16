В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус

Для получения результата обращаться повторно в медучреждение не требуется. Пациенты могут узнать данные исследования через свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых работают с понедельника по пятницу, с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 9:00 до 13:00.

Пункты на базе детских поликлиник — с понедельника по пятницу, с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 9:00 до 14:30. За два часа до сдачи не рекомендуется пить, есть и курить.

Накануне Ракова говорила, что за прошедшие с начала пандемии COVID-19 месяцы в Москве создана «мощная ПЦР-служба». По ее словам, она способна проводить до 50 тыс. исследований в сутки. «Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», — указывала вице-мэр, комментируя открытие бесплатного ПЦР-тестирования в городе.

По последним данным, в столице выявили 231 801 заболевшего.