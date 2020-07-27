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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 июля

Шереметьево готовится к возобновлению международного авиасообщения, в США выявили опасность сахарного диабета при коронавирусе, в депздраве Москвы назвали отличия COVID-19 от гриппа; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 818,1 тыс. (плюс 5635 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 354 человека (85 — за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 603 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за прошлые сутки умерли 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали более 4,3 тыс. смертей от COVID-19.
  • Международный терминал D аэропорта Шереметьево, закрытый в связи с сокращением пассажирского потока на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возобновил работу в полном объеме с 27 июля. В Шереметьево заявили, что аэропорт полностью готов к возобновлению международного авиасообщения.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • За время самоизоляции в России продажи виски, рома, текилы и других напитков, кроме водки и коньяка, выросли на 22%. Эксперты связывают это с закрытым на время самоизоляции общепитом, а также запретом на поездки за границу.
  • Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал отличия COVID-19 от гриппа. По его словам, грипп начинается более «остро», чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой. При этом он напомнил, что главными симптомами COVID-19 являются потеря вкуса и обоняния. Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 15,78 млн, из них 640 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 16,2 млн человек, из них 648,9 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,4 млн), на третьем — Индия (более 1,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (445 тыс.).

    Видео

  • Американские ученые пришли к выводу, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 параллельно с сахарным диабетом, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета и они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Власти Великобритании пересмотрели программу по борьбе с ожирением населения из-за риска осложнений от заражения коронавирусом SARS-CoV-2 для людей с лишним весом. Ожирение считается одной из крупнейших проблем здравоохранения в стране: почти у двух третей совершеннолетних британцев (63%) есть лишний вес. В рамках новой кампании в Великобритании запретят показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21:00.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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