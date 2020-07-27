За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек

За пределами столичного региона больше всего новых смертей от коронавируса зафиксировано в Петербурге и Новосибирской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России от коронавируса умерли 85 человек, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала эпидемии в стране умерли 13 354 пациента с COVID-19.

Накануне суточное количество смертей от коронавируса составило 77 случаев.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Больше всего смертей за сутки было зафиксировано в Москве (13, всего с начала эпидемии — 4411), Санкт-Петербурге (10, всего с начала эпидемии — 1955) и Московской области (9, всего — 1098). Вслед за ними по общему числу смертей идут: