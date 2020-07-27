За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек
За последние сутки в России от коронавируса умерли 85 человек, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала эпидемии в стране умерли 13 354 пациента с COVID-19.
Накануне суточное количество смертей от коронавируса составило 77 случаев.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Больше всего смертей за сутки было зафиксировано в Москве (13, всего с начала эпидемии — 4411), Санкт-Петербурге (10, всего с начала эпидемии — 1955) и Московской области (9, всего — 1098). Вслед за ними по общему числу смертей идут:
- Дагестан (442 всего, трое — за сутки);
- Нижегородская область (368 всего, трое — за сутки);
- Красноярский край (305 всего, ни одного нового летального исхода);
- Свердловская область (240 всего, четверо — за сутки);
- Тульская область (216 всего, трое — за сутки).