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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек

За пределами столичного региона больше всего новых смертей от коронавируса зафиксировано в Петербурге и Новосибирской области
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России от коронавируса умерли 85 человек, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала эпидемии в стране умерли 13 354 пациента с COVID-19.

Накануне суточное количество смертей от коронавируса составило 77 случаев.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Больше всего смертей за сутки было зафиксировано в Москве (13, всего с начала эпидемии — 4411), Санкт-Петербурге (10, всего с начала эпидемии — 1955) и Московской области (9, всего — 1098). Вслед за ними по общему числу смертей идут:

  • Дагестан (442 всего, трое — за сутки);
  • Нижегородская область (368 всего, трое — за сутки);
  • Красноярский край (305 всего, ни одного нового летального исхода);
  • Свердловская область (240 всего, четверо — за сутки);
  • Тульская область (216 всего, трое — за сутки).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В России за сутки было выявлено 5635 новых случаев заболевания, всего с начала эпидемии в России зафиксировано 818,1 тыс. случаев COVID-19.

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По общему количеству смертей Россия находится на 11-м месте в мире. Лидируют США (почти 147 тыс. смертей от коронавируса), Бразилия (87 тыс.) и Великобритания (45,8 тыс.).

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, эпидемия
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