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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 306 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 306 человек. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

По словам Раковой, вместе с новыми выздоровевшими их общее количество в Москве увеличилось до 174 721 человека.

По сравнению с предыдущим днем число вылечившихся пациентов снизилось: 25 июля оперативный штаб сообщал о 561 вылечившемся.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в Москве эпидемия коронавирусной инфекции идет на убыль. Он отметил формирование популяционного иммунитета у жителей столицы.

При этом Мурашко заявил, что в регионах России эпидемиологическая ситуация складывается по-разному, в некоторых из них пик эпидемии COVID-19 уже пройден. При этом соотношение бессимтомных больных, тяжелых пациентов и пациентов средней тяжести в целом везде примерно одинаковое.

Теги: коронавирус, Москва, лечение
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