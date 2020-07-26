В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 306 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 306 человек. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

По словам Раковой, вместе с новыми выздоровевшими их общее количество в Москве увеличилось до 174 721 человека.

По сравнению с предыдущим днем число вылечившихся пациентов снизилось: 25 июля оперативный штаб сообщал о 561 вылечившемся.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в Москве эпидемия коронавирусной инфекции идет на убыль. Он отметил формирование популяционного иммунитета у жителей столицы.