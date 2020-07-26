В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 с 4 мая

За сутки в стране умерли 77 человек с подтвержденным COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Общее количество умерших от COVID-19 в России составило 13 269. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране скончались 77 человек. Это минимум с 4 мая, когда в стране умерли 76 человек.

По количеству жертв эпидемии за последние сутки лидируют Москва и Санкт-Петербург — по девять пациентов. Также пять человек скончались в Свердловской области.

Всего с начала распространения коронавируса в стране больше всего заболевших умерли в Москве (4398), Санкт-Петербурге (1945) и Подмосковье (1089).