В Москве за день выявили минимум смертей от COVID с середины апреля

В Москве за последние сутки умерли девять пациентов с COVID-19. Это минимальный показатель более чем за три месяца

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За день в Москве умерли девять заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Это наименьшее суточное число жертв заболевания с середины апреля. Прошлый минимум по летальным исходам был зарегистрирован 15 апреля — тогда в Москве скончались семь человек.

Всего с начала пандемии в Москве умерли 4398 инфицированных.

Столица занимает первое место среди российских регионов по общему числу жертв коронавируса. На втором находится Санкт-Петербург с 1936 смертями, следом за ним идет Подмосковье, где скончались 1089 заразившихся.