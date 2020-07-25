Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в реанимациях в России Общество, 00:24 Мурашко порекомендовал к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка Общество, 25 июл, 23:44 В Москве за день выявили минимум смертей от COVID с середины апреля Общество, 25 июл, 23:25 В Минздраве подтвердили планы сделать вакцинацию от COVID-19 добровольной Общество, 25 июл, 23:17 В Курской области возбудили уголовное дело после крушения самолета Общество, 25 июл, 23:01 Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер во сне Общество, 25 июл, 22:41 Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве Общество, 25 июл, 22:02 СМИ анонсировали тренерскую перестановку в «Ахмате» Спорт, 25 июл, 21:45 Похищенного в ростовском роддоме младенца вернули матери Общество, 25 июл, 21:21 СМИ узнали о переходе Смольникова в «Краснодар» Спорт, 25 июл, 21:03 Появилось видео затопления бронемашины в Керченском проливе Общество, 25 июл, 21:02 Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами Общество, 25 июл, 20:55 Главный тренер ушел из «Крыльев Советов» после месяца работы Спорт, 25 июл, 20:42 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 25 июл, 20:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за день выявили минимум смертей от COVID с середины апреля

В Москве за последние сутки умерли девять пациентов с COVID-19. Это минимальный показатель более чем за три месяца
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За день в Москве умерли девять заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Это наименьшее суточное число жертв заболевания с середины апреля. Прошлый минимум по летальным исходам был зарегистрирован 15 апреля — тогда в Москве скончались семь человек.

Всего с начала пандемии в Москве умерли 4398 инфицированных.

Столица занимает первое место среди российских регионов по общему числу жертв коронавируса. На втором находится Санкт-Петербург с 1936 смертями, следом за ним идет Подмосковье, где скончались 1089 заразившихся.

Собянин оценил вероятность введения нового карантина в Москве
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица «уже прошла свои пороги» и ситуация с коронавирусом в ней «позитивно стабильная». В частности, число пациентов с COVID-19, поступающих в больницы за неделю, снизилось на четверть, также на 20% снизилось число тяжелых больных, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, отметил он.

О том, что эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил и глава Минздрава Михаил Мурашко. В то же время он отметил, что в других российских регионах ситуация складывается по-разному, но в некоторых из них «определенный пик» заболеваемости COVID-19 также пройден. В реанимации, по словам Мурашко, находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность, Москва
Материалы по теме
Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса
Общество
Росздравнадзор сообщил о росте смертности в России за шесть месяцев
Общество
ВОЗ зафиксировала максимальный с мая суточный прирост смертей от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter