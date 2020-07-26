Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
РБК Pro: как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» Pro, 20:01 Умерла сыгравшая в «Унесенных ветром» актриса Оливия де Хэвилленд Общество, 19:56 Министр спорта предложил не считать гольф спортом «для богатых» Спорт, 19:51 «Ливерпуль» пропустил самый быстрый гол в своей истории Спорт, 19:35 Тренер Исмаилова назвал условия для реванша с Емельяненко Спорт, 19:32 В четырех коммерческих банках Белоруссии за день произошли сбои Финансы, 19:29 «Спартак» отметил неделю без отмененных голов из-за VAR Спорт, 19:18 Путин и Зеленский по телефону обсудили украинский кризис Политика, 18:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июля Общество, 18:33 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:24 В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП Общество, 18:10 СМИ анонсировали переход тренера «Чертаново» в «Крылья Советов» Спорт, 18:07 Неизвестные «заминировали» аэропорты в Москве и Петербурге Общество, 18:05 Главным тренером «Урала» останется наставник дубля Матвеев Спорт, 17:55
Политика ,  
0 

Путин и Зеленский по телефону обсудили украинский кризис

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого подробно обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса. Об этом сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Путин и Зеленский позитивно оценили согласование дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе, которые вступают в силу с 27 июля, указывает Кремль. Кроме того, стороны согласились о необходимости повышения эффективности переговоров в рамках минской контактной группы.

Также в ходе разговора Путин выразил «серьезную озабоченность» из-за заявлений украинских властей о необходимости пересмотра минских соглашений и отметил, что принятое Верховной радой 15 июля постановление о проведении местных выборов в 2020 году противоречит этим соглашениям.

В сообщении Кремля отмечается, что Путин указал на то, что озвученная Зеленским в ходе разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей «должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей».

Президенты также обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает Кремль.

Участники переговоров по Донбассу заявили о прорыве
Политика
Представители ОБСЕ на границе ДНР и Украины

В декабре прошлого года Зеленский говорил, что некоторые положения минских соглашений следует изменить, поскольку с момента подписания документа прошло четыре года. 9 июля украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что минские соглашения более не соответствуют реалиям, а сроки, предусмотренные в них, уже истекли.

17 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Москву беспокоят заявления Киева о необходимости пересмотра минских соглашений. По его словам, это «очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве», которая может «существенно отбросить по времени» в урегулировании конфликта на Украине.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс
Материалы по теме
Песков назвал формулировки минских соглашений простыми и исчерпывающими
Политика
МИД предложил Зеленскому помощь с расшифровкой минских соглашений
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter